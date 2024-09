Nuova scossa all’economia | inflazione giù energia meno cara Più ottimismo nelle imprese

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono buoni i dati sull’in calo a settembre, anche sulla scìa del taglio dei tassi da parte della Bce, per quanto non decisi come sarebbe auspicabile. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di settembre 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,7% su base annua, dal +1,1% del mese precedente: si tratta del livello più basso registrato da inizio anno. L’economia italiana, pur rallentando nel terzo trimestre, continua a mostrare ottimi fondamentali e il calo dell’può essere considerato una vera e propriaper i consumi. Aumenta il ‘carrello’ della spesa, ma cala l’, vero motore dell’industria.