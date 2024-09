Non è mai venuta a dirmi una parola Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei L’ho vista allenarsi tantissimo L’ho ammirata come sportiva Per il resto sinceramente no ha detto l' oro olimpico sulla Divina

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Thomas Ceccon non è certo una persona che non le manda a dire. In un’interal Corriere della Sera in cui ha raccontato la vita da campione e le sfide future ha aggiunto un commento a Federica Pellegrini che non è passato inosservato. Cosa rappresenta?, gli hanno chiesto. «Niente» la risposta glaciale di lui. E subito è arrivata la replica di Federica e del marito Matteo Giunta.