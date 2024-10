Nico Paz si è già preso il Como

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 30 settembre 2024) ChePaz potesse rivelarsi un giocatore divertente lo si poteva immaginare già solo dalla sua carta d’identità: un trequartista canario di origini argentine, il cui DNA conserva i tratti di due delle scuole calcistiche più originali e creative al mondo. Se non credete alla correlazione tra provenienza e modo di toccare la palla, come prova empirica del suo valore possono valere allora i pochi minuti disputati con la prima squadra del Real Madrid lo scorso anno. Ve lo confermeranno i tifosi del Napoli, che hanno avuto un assaggio del suo talento in una partita della fase a gironi della scorsa Champions League, dove con una scrollata di bacino aveva mandato fuori strada Cajuste prima di segnare con la complicità di Meret.