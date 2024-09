Neonati morti | chiesto il carcere per Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Parma, 30 settembre 2024 –, la 22enne al centro del caso deisepolti a Traversetolo, potrebbe andare in. A stabilirlo sarà l’esito del ricorso presentato dalla procura di Parma contro l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha disposto gli arresti domiciliari. Il fulcro della questione nasce dal respingimento, da parte del Gip, dell’accusa di soppressione di cadavere per il secondo bambino ritrovato nel giardino della villetta di Traversetolo, ritendendo così quella iniziale di occultamento di cadavere. La differenza tra i due reati sta nel fatto che l’occultamento consiste nel nascondimento temporaneo del corpo, mentre la soppressione è guidata dal desiderio di far sparire per sempre il cadavere. Per il primo neonato – che si è scoperto essere il secondogenito, ritrovato il 9 agosto – l’accusa resta quella di omicidio premeditato.