Nella settimana del Mossad Clamoroso in tv roba da 007 | occhio a questo dato

(Di lunedì 30 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermoCHI SALE (Caccia alla spia) Nelle settimane in cui ilisraeliano inasuccessi militari epocali, in primis l'utilizzo dei cerca persone per eliminare i terroristi dí Hezbollah, l'Auditel termometro ricettivo di gusti e orientamenti - ci segnala che la prima puntata di Caccia alla spia agguantatarda serata di Rete 4 un bel 7% di share. Le due cose sono collegate? Forse sì. Una spy story dal racconto interessante perché da una parte si focalizza sul coté più controverso della vita degli 007 , dall'altra ne valorizza impegno ed eroismi. La serie Usa è incentrata sulla figura di Erica Shepherd (impersonata da Jennifer Carpenter), ex agente della Cia rea di aver tradito il Paese e aver rivelato segreti importanti al criminale russo Mikhail Tal.