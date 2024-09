Navalny media | Avvelenato in prigione ecco le prove

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lo scrive 'The Insider' sulla base di un "referto, poi, corretto"potrebbe essere statoanche nelladella regione di Yamalo Nenets in cui era detenuto e sarebbe questa la causa della sua morte lo scorso febbraio, emerge da un referto ufficiale del decesso prima delle correzioni effettuate per corroborare la versione finale