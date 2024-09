Napoli uomo di 45 anni ucciso in strada a colpi d' arma da fuoco

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024) Omicidio in. Undi 45è statod'danella zona orientale della città, in via vico VII Duchesca. La vittima, con precedenti, si chiamava Luigi Procopio. Sul posto è intervenuta la polizia, mentre sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e accertare il movente dell'omicidio. Non si esclude che il 45enne sia morto a seguito ad una lite.