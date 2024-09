Napoli individuata l’area per il nuovo centro sportivo Trapela una notizia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il progetto di De Laurentiis prende forma: trattative in corso con il Comune di Giugliano Aurelio De Laurentiis è al lavoro per trovare la nuova sede del futurodel, dopo la decisione di lasciare Castel Volturno. L’ultima areasi trova tra Lago Patria e la fascia costiera di Giugliano, una location che sta prendendo piede grazie a dialoghi avviati con le autorità locali. Si tratta di uno spazio di 40 ettari, destinato a diventare una vera cittadella sportiva per il club partenopeo. Il sindaco Pirozzi conferma: “Stiamo trattando con il” Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano, ha confermato le trattative in corso con ilper la realizzazione del. “Ci sono dialoghi aperti con la società per valutare la fattibilità del progetto”, ha dichiarato il sindaco.