Naim Qassem numero due di Hezbollah | Se Israele vuole l’invasione di terra siamo pronti – Ascolta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'Idf ha alzato i livelli di allerta in Cisgiordania in vista delle festività ebraiche come riferisce il portale di informazioni israeliano Walla, aggiungendo che, nonostante le minacce terroristiche, l'esercito israeliano sta operando in varie località della Cisgiordania. Primo discorso pubblico nel frattempo dopo l'uccisione in un raid israeliano di Hassan Nasrallah di, Vicesegretario