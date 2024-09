MXGP | infortunio per Mattia Guadagnini C’è il sostituto per il Motocross delle Nazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un finale di stagione sfortunatissimo per. Ilista italiano è infatti stato protagonista di un brutto incidente in occasione della prima prova valida per il Gran Premio di Spagna, ultima tappa del Mondiale 2024 di, fattore che lo allontana di fatto dalprevisto per questo weekend. Nello specifico il centauro è caduto nella rampa di un salto, perdendo il posteriore che, scomponendosi, lo ha catapultato in avanti con grande e violenta forza. L’impatto, davvero preoccupante, ha scaturito l’intervento dei soccorsi che, successivamente, hanno trasportatonella clinica mobile per accertamenti. Malgrado non siano arrivate delucidazioni ufficiali in merito alla diagnosi,ha pubblicato nel pomeriggio di oggi un post su Instagram che lo ritrae malconcio in un letto di ospedale.