Multe a Uboldo sulla Saronnese a chi passa col rosso | in arrivo i t-red ai semafori

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 30 settembre 2024) Troppi rischi per chicol: polizia locale e amministrazione comunale dihanno dovuto prendere la decisione di reintrodurre i T-Red. Posizionati una ventina di anni fa e poi tolti, stanno per tornarei famigeratiintelligenti, che fotografano e multano i trasgressori. L’incrocio è quello fra via 4 Novembre, via