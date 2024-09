Mossa Banca Generali ' adesioni a opa Intermonte al 69%' +RPT+

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per l'opa su"abbiamo già avutoirrevocabili per il 69%, oltre due terzi del capitale. Siamo molto fiduciosi che, posto l'iter regolamentare, l'opa volontaria avrà successo". Lo ha detto l'amministratore delegato di, Gian Maria, a margine di un evento all'università di Milano Bicocca a proposito dell'offerta pubblica di acquisto lanciata a metà settembre sulle azioni diPartners SIM. "L'iter - ha continuato- prevede il deposito del prospetto e un periodo fino a metà dicembre per avere l'ok formale di Consob ed'Italia.