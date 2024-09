Monica Bellucci | 60 anni di bellezza

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Attrice e modella, icona diindiscussa.compie 60: nata a Città di Castello, a poco più di 20si trasferisce a Milano per seguire il sogno della moda: sfila sulle più importanti passerelle e per griffe mondiali, diventando in breve tempo il simbolo dellaMediterranea. Vive tra Parigi, Londra e New York dove diventa testimonial di prestigiosi marchi internazionali. Il cinema la chiama nel 1990 e nel 2000 si consacra con l’uscita nelle sale di Malèna di Giuseppe Tornatore che le regala la popolarità in tutto il mondo. Nel 1999 sposa l’attore francese Vincent Cassel conosciuto sul set da cui ha due figlie e da cui si separerà nel 2013. Alla Mostra del Cinema di Venezia la sua recente apparizione per il film Beetlejuice Beetlejuice in cui è stata diretta per la prima volta dal compagno Tim Burton.