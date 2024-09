Mo | Fplp ' attacco israeliano nel centro di Beirut morti 3 nostri leader'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 set. (Adnkronos) - Tredel Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina () sono stati uccisi in unneldiavvenuto nelle prime ore di oggi. Lo ha dichiarato l', gruppo militante che partecipa alla lotta contro Israele. E' la prima volta che l'Idf colpisce ildella capitale libanese dal 2006. Video della scena mostrano due piani di un condominio completamente distrutti e persone che corrono verso l'edificio. Si vedono due corpi sopra un'auto, apparentemente espulsi dallo stabile per la forza dell'esplosione, che è stata udita in tutta la città.