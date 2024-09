Milano operazione contro ultras Milan e Inter | il video della polizia

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Alle prime ore di questa mattina è in corso una vastaGuardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale AntimafiaProcuraRepubblica di. Gli agenti del Servizio Centrale OperativoDirezione Centrale Anticriminedi Stato,Squadra Mobile eS.I.SCO dihanno eseguito decine di misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Nello stesso contesto ulteriori misure sono state eseguite da militari del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata e del NucleoEconomico FinanziarioGuardia di Finanza di– G.I.C.O.