Milan Futuro-Pianese | Tutte le informazioni per acquistare i biglietti

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Nuovo appuntamento casalingo per ilLa 8ª giornata di Serie C Now - Girone B - vedrà i rossoneri affrontare la USallo Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno (VA). Si gioca sabato 5 ottobre alle ore 15.00 e a partire da lunedì 30 settembre, alle ore 17.00, sarà attiva la