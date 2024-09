Milan a Leverkusen Fonseca Servirà una difesa perfetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024)(GERMANIA) (ITALPRESS) – “Non penso di cambiare, dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto anche se sarà una partita diversa, simile a quella giocata col Liverpool”. Paulosembra intenzionato a dare fiducia allo stesso gruppo che ha battuto Inter e Lecce domani a, nella seconda uscita stagionale in Champions. “La squadra difensivamente è cresciuta e quello di domani sarà un buon test per vedere le nostre capacità difensive in questo momento – continua il tecnico portoghese – Per vincere domani, o avere comunque la possibilità di battere una squadra forte come il Bayer,una partita difensivamente. Ma quando avremo la palla, cercheremo di giocare. Sono curioso di vedere il comportamento della squadra in uno scenario diverso da quello della serie A”.