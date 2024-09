Meteo previste piogge e temperature pienamente autunnali

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Anche il mese di ottobre inizierà in maniera piuttosto dinamica in Veneto per la presenza di un flusso atlantico attivo fin sull'Europa centromeridionale. Lo afferma Daniele Berlusconi di 3b.com, secondo cui «da martedì si avvicina una nuova perturbazione che determinerà un generale aumento