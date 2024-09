Meteo le poche piogge non arginano la siccità | ancora temperature sopra i 30 gradi

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo un ultimo weekend settembrino stabile, caldo e dai connotati simil-estivi, in Sicilia i primi giorni di ottobre trascorreranno all'insegna diparticolarmente miti e condizioni di variabilità in presenza dell'afflusso di correnti sud-occidentali.Lecadute non