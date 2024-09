Mercoledì il Pollo arrosto day | per 7 italiani su 10 è il piatto di famiglia

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 2 ottobre, Festa dei nonni, arrivaday, una giornata all’insegna dei nonni e della cucina della tradizione. Perché non c’è nonna che non lo abbia cucinato (il 94,3% lo ha fatto) e più di un intervistato su quattro dichiara di dovere la propria ricetta ai suoi insegnamenti o al suo ricettario. Gustosoilday: per 7su 10 è ildiL'Identità.