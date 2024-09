McDonald’s cerca personale 15 assunzioni per Castelfranco e 55 per la prossima apertura

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di lunedì 30 settembre 2024)15 nuovi candidati per rafforzare il team del ristorante diEmilia e 55 per il ristorante dia San Giovanni in Persiceto.Sabato 5 ottobre, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui presso il ristorantedi