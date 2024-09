Mazzette e regali per truccare i concorsi? Con la legge Nordio non è più reato I pm di Foggia | Incostituzionale il nuovo traffico d’influenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono imputati per aver ricevutofino a cinquantamila euro, Rolex e altrida genitori munifici, in cambio della promessa di far superare ai loro figli iper entrare in Aeronautica o nelle forze dell’ordine. Ma per alcuni di loro, dopo l’entrata in vigore della, queste condotte potrebbero non costituire più. E così, per evitare il proscioglimento, la Procura diha chiesto al giudice di sollevare questione di costituzionalità della riforma voluta dal ministro della Giustizia, in scia con i vari uffici inquirenti che hanno già preso la stessa iniziativa in tutta Italia (in un caso, a Firenze, il ricorso è già stato trasmesso alla Consulta dal Tribunale).