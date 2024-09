Massimo Giletti debutta su Rai3 raccontando Lo Stato delle Cose

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 30 settembre 2024)fa il punto su Losu Rai 3. La nuova avventura del conduttore piemontese sta per partire: da questa sera, e per ogni lunedì alle 21.20, la terza rete ospiterà il suo nuovo programma targato sorprendentemente – come Davide Maggio anticipato – Rai Cultura. Dopo la chiusura di Non è l’Arena su La7 e gli speciali sui 70 anni della TV e su Ustica,torna in prima serata con reportage e approfondimento. I protagonisti saranno i cittadini che denunciano, chiedono risposte e vogliono partecipare attivamente alla vita pubblica. L’obiettivo è affrontare le questioni del presente sotto varie prospettive con ospiti, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo.