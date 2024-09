Marzabotto Mattarella | Qui per chinare capo davanti a tante vite spezzate da ferocia nazifascista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Siamo qui perilallecrudelmente, per riempire con solidarietà quelle voragini che la disumanaha aperto in questa comunità e in queste terre". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento aalla commemorazione dell'otsimo anniversario dell'eccidio di Monte Sole, cui partecipa insieme al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev