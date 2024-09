Manovra | M5s ' edilizia scolastica sia priorità in legge di bilancio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Tutti i report ormai concordano sul cattivo stato di salute dei nostri edifici scolastici. Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli di Legambiente e di CittadinanzAttiva, quest'ultimo riporta il dato record negativo di crolli nell'ultimo anno, mai così male da almeno sette anni. Su questo fronte si gioca la credibilità non del governo, ma dell'intera politica. Lasciare i nostri studenti in una condizione di insicurezza non può essere tollerabile per nessuno. Chiediamo con forza di rimpinguare lo stanziamento per il Fondo unico per l', tagliato di 60 milioni in tre anni dal governo Meloni nelle rimodulazioni del Pnrr". Così gli esponenti M5S in commissione Cultura di Camera e Senato.