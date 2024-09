Maleh un genietto in azzurro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Con la Fiorentina ha trovato il suo primo gol in Serie A, Youssef, contro il Bologna. Dai viola, il centrocampista attualmente all'Empoli, è passato prima dal Lecce, poi è diventato un pilastro della mediana azzurra. Poteva durare di più al Franchi? Certo, il Lecce che ne detiene ancora il cartellino, non l'ha pagato tantissimo, anche se tutto va proporzionato: cinque milioni per il trasferimento a titolo definitivo, ma in giallorossonon è che abbia mai davvero sfondato. Guai però a chiamarlo un incompiuto, intanto perché il talento c'è e rimane sempre, e poi perché Youssef è ancora relativamente giovane con i suoi 26 anni. Alla Fiorentina in quel ruolo stanno cercando un titolare fisso da tempo e forse avrebbe fatto ancora comodo, il"emiliano-marocchino".