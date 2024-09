Maestra morta a Brescia marito indagato per omicidio preterintenzionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – La Procura diha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa diil compagno 46enne di origini tunisine di Carmela Girasole, ladi scuola elementare di 45 anniuna settimana fa, dopo essere arrivata in pronto soccorso in condizioni disperate ed essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'emergenza che non le ha salvato la vita. "Atto dovuto" l'iscrizione dell'uomo, a sua garanzia, in vista dell'autopsia sulla donna che sarà eseguita martedì. Seconda una prima ricostruzione laa causa di un aneurisma, ma il pm titolare dell'inchiesta, Francesco Carlo Milanesi, ha disposto l'autopsia per escludere che l'epilogo drammatico sia collegato ad un evento traumatico. La donna viveva in un appartamento in città con il compagno.