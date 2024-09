Made in Umbria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Complesso Archeologico del Pozzo della Cava è stato inserito nel 2023 all’interno del Global Network of Water Museums del programma Unesco-Ihp, poiché custodisce ritrovamenti che testimoniano gli sforzi per la ricerca, la raccolta e la conservazione dell’acqua per un arco temporale di oltre 25 secoli. Oggi il complesso offre una vasta gamma di servizi ai visitatori oltre all’esperienza di scoprire il percorso sotterraneo: sono presenti anche un bar, una trattoria, un’enoteca, un laboratorio di ceramica, e souvenir shop.