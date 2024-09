L' uva rossa | qualità e benefici del frutto dell' autunno

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non solo è un ottimo spuntino, sano e goloso, ma è anche un potente alleato per mantenersi in salute. L’uvaè unae protagoniste in tavola in questo primo periodo autunnale. Una tazza di questocontiene solo 62 calorie e meno di 1 grammo di grasso, per cui è utile a chi vuole