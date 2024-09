Luce e gas allarme prezzi La guida per orientarsi nella giungla delle offerte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) I costi di gas e, sebbene lontani dai picchi di rincari del biennio 2022-2023, sono in aumento dalla scorsa estate, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Questo perché entrambi seguono l’andamento del mercato all’ingrosso. Tuttavia, le famiglie possono evitare bollette troppo alte? "Innanzitutto, controllando le voci di costo", spiega Paolo Cazzaniga, esperto di Altroconsumo. "Oltre al costo della materia prima, è importante verificare le altre condizioni applicate dal fornitore. Negli ultimi 18 mesi, per esempio, le quote fisse nel mercato libero sono cresciute, mentre quelle del mercato tutelato sono rimaste stabili". Ma quali sono oggi le tariffe di gas ed energia più convenienti sul mercato libero? "Attualmente, le tariffe a prezzo fisso risultano più competitive", prosegue Cazzaniga. "Tuttavia, questesono generalmente bloccate per 12 mesi.