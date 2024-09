L’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 per tutti i segni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 30 settembre 2024) OroscopoFox30al 6Qual è il mio oroscopo(dal 30al 6) diFox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nel, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopole? Di seguito le previsioni diFox per lache va dal 30al 6diffuse da diversi siti, tra cui il CorriereSera. ARIETE Cari Ariete, lasarà ottima per l’amore dal momento che Venere non sarà più opposta: per i single il periodo è ottimo per vivere avventure passionali. Gestite sempre con cura le finanze.