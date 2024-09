Lockheed Martin svilupperà un nuovo strumento di mappatura dei fulmini per il NOAA

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Uncontratto da quasi 300 milioni di dollari segna un passo avanti significativo per l'osservazione meteorologica da orbita geostazionaria La NASA, in rappresentanza della National Oceanic and Atmospheric Administration (), con una nota ufficiale ha annunciato di aver affidato aCorp., il compito di sviluppare unodidei. Questo