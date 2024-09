Lla Foà Sapienza | Blinatumomab primo farmaco per Mdr in oncoematologia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Anche in leucemia linfoblastica acuta ‘monitorare correttamente la malattia minima residua è fondamentale per la sopravvivenza del paziente’ “L’anticorpo bispecificoè ilapprovato per trattare la malattia minima residua (Mrd) in un tumore del sangue. Per chi si occupa dinegli anni questo parametro è diventato di primaria importanza nella pratica