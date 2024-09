LIVE – Bayer Leverkusen-Milan Fonseca in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

La testuale della conferenza stampa di Paulo Fonseca in vista della sfida tra Milan e Bayer Leverkusen, valida per la seconda giornata della Champions League 2024/25. Non mancheranno domande al tecnico portoghese sull'avversario e su come si affronta una squadra che gioca ormai a memoria, ma è anche facile pensare ad alcune domande sullo schieramento 4-2-4 con Morata e Abraham insieme, e sul rendimento altalenante di Leao, a cui manca la rete. La conferenza stampa di Paulo Fonseca si terrà a Milanello alle ore 19.00 di lunedì 30 settembre. 18.59 – Presente assieme a Fonseca ci sarà anche Leao