Ligabue torna a Campovolo | la data evento il 21 giugno 2025

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) A 20 anni dal primo concerto a(10 settembre 2005), il 21Lucianotornerà sul palco di(Rcf Arena di Reggio Emilia) con ‘La notte di certe notti’, un grandeper celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Nel giorno della Festa internazionale della Musica e del solstizio d’estate, Lucianofermerà il tempo per festeggiare gli importanti anniversari e rivivere insieme al pubblico la magia di canzoni che hanno segnato non soltanto la sua carriera, ma la storia della musica italiana. Un viaggio guidato unicamente dalla musica e dalle emozioni, in una notte senza tempo che per la quinta volta lo vedrà calcare l’iconico palco di