Ligabue annuncia il ritorno a Campovolo | Ci vediamo il 21 giugno 2025

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il cantante ha improvvisato un “mini concerto” all’Autogrill di Arda di Fiorenzuola per comunicare la grande sorpresa “Siete qui per questo motivo, per festeggiare in anticipo la festa che faremo l’anno prossimo, perché l’anno prossimo, il 21 di, ci”. L’annuncio è dello stessoche, a sorpresa, ha improvvisato stanotte per