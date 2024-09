LIBERALMENTE CORRETTO – L’ordine basato sulla libertà individuale

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lao èo non è. Anche laassociativa non consiste in nient’altro che nel diritto della persona di unirsi con altre persone in un organismo sociale, al fine di conseguire scopi condivisi, cosicché la difesa dellanon può non coincidere con la recinzione di uno spazio esclusivo e inviolabile diL'Identità.