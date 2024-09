Le star in front row | tutti i look delle celeb alla Paris Fashion Week

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 30 settembre 2024) La settimana della moda parigina sta per volgere al termine, ma lo spettacolo nelle prime file dei défilé, presidiatepiùri, non accenna a spegnersi. Dall’acclamata Nicole Kidman a Katy Perry, da Sophie Marceau a Laetitia Casta, ecco tutte lerities avvistate day by day