(Di lunedì 30 settembre 2024) A Ibc, Associazione Industrie Beni di Consumo, fanno riferimento oltre 35mila industrie che producono beni di consumo. Sono aziende italiane ed estere, per lo più operanti nei settori alimentare e non, che generano complessivamente un giro d’affari di 500 miliardi (di cui 220 riconducibili al settore grocery (prodotti alimentari, cura casa e persona, ndr.) e occupano in Italia oltre 1 milione di persone. Ibc lavora ogni giorno per favorire investimenti in ricerca e sviluppo, in particolate su digitalizzazione e sostenibilità .