Latina Piano regolatore generale | al via il Servizio informativo territoriale del Comune

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 30 settembre 2024)– Entra in funzione neldiilinformatico(Sit) che consentirà il recepimento delle informazioni sulattraverso la piattaforma interattiva WebGis. “Si tratta di uno strumento al momento utilizzabile per uso interno all’ente e che sarà presto operativo anche per un accesso dei cittadini – ha spiegato L'articolo: al via ildelTemporeale Quotidiano.