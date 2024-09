L' ascensore spaziale è una tecnologia impossibile?

Leggi tutta la notizia su wired

(Di lunedì 30 settembre 2024) Entrare in una cabina e raggiungere l'orbita come se si trattasse di arrivare in cima a un grattacielo. È un'idea che appare folle, ma che ciclicamente si ripropone nella comunità scientifica e industriale. Perché avrebbe notevoli vantaggi