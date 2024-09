L’Al-Nassr vince anche in Champions League asiatica | Al-Rayyan battuto 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non si ferma più, che da quando ha ingaggiato Stefano Pioli sa solore: stavolta, la vittoria arriva nella, con Manè e Cristiano Ronaldo che sono decisivi nel successo per 2-1 contro. Tre punti molto importanti, che proiettanoa quattro punti dopo le prime due giornate. Per la formazione saudita si tratta del quarto successo in altrettante partite con Pioli sulla panchina.in: Al-2-1 SportFace.