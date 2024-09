Lagarde scuote l’Ue | Urgente colmare il gap competitivo con le superpotenze

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Penso sia un imperativoconsiderare qualsiasi opzione possibile per migliorare la competitività" ha sottolineato la presidente, evidenziando come sia giunto il momento per l'Unione europea di affrontare l'enorme distanza che la allontana dalle altreeuropee L'articolo: “il gapcon le” proviene da Il Difforme.