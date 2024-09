Lagarde scopre che la ripresa non c’è dà l’ok al matrimonio Unicredit-Commerz e punta ai risparmi dei cittadini Ue

Leggi tutta la notizia su lidentita

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si cresce poco, la tanto attesatarda ad arrivare ma, in compenso, l’inflazione sta calando e “a ottobre ne terremo conto”: parola di Christine. Che, intanto, in nome dell’unione bancaria dà, sostanzialmente,a un’eventuale fusione trabank. La governatrice della Bce è intervenuta, oggi, in audizione alla Commissione Affari economiciche lanon c’è, dàalaideiUe L'Identità.