Lagarde fa suo l’appello di Draghi | L’Ue si unisca e investa o resterà indietro E pizzica la Germania sul caso Unicredit-Commerzbank

(Di lunedì 30 settembre 2024) «Il mondo sta cambiando rapidamente e l’Europa sta restando». È l’allarme lanciato oggi della presidente della Bce Christinein audizione al Parlamento europeo, che fa eco a quello ribadito più volte nelle scorse settimane da Mariocon la presentazione del suo rapporto sul futuro del. Per, «la diagnosi e la soluzione sono chiare:deve unirsi e affrontare le sfide strutturali per aumentare la propria competitività». In concreto, ha esortato la governatrice della Bce, servirà far progredire l’unione dei mercati dei capitali, così come restano indispensabili gli sforzi per rafforzare la resilienza e la decarbonizzazione del sistema economico. Tutto ciò però, è l’avvertimento agli europarlamentari ma soprattutto agli Stati membri, «richiederà investimenti sostanziali nei prossimi anni, che devono provenire sia da fonti private che pubbliche».