La statistica sui tie-break | ecco la cifra che spiega perché Jannik Sinner è un mostro del tennis

(Di lunedì 30 settembre 2024)è un. Tra i tanti match, tornei e trofei conquistati, c'è un dato che ha lasciato di stucco tutti i più attenti analisti: quello sui tie-. L'altoatesino ha conquistato la decima semifinale dei tredici tornei disputati in questo 2024. E la vittoria è arrivata sconfiggendo al tie-il ceco Jiri Lehecka a Pechino (Cina) sullo score di 6-2, 7-6, (6). L'azzurro è glaciale come un cyborg, dato che è riuscito ad annullare le uniche palleconcesse sul 5-5 del secondo parziale con un ace e un servizio vincente. Ma in tutto questo, il dato che impressiona è quello dei tie-ne ha conquistati 16 degli ultimi 17 giocati. Una follia sportiva. Dal tie-vinto contro il tedesco Jan-Lennard Struff ad Halle (Germania), c'è stato soltanto quello perso contro il russo Daniil Medvedev a Wimbledon nei quarti di finale.