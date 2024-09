La procura di Parma chiede il carcere per Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 30 settembre 2024) AGI - Ladinuovamente ilper, la madre 21enne dei due neonati trovati sepolti nel suo giardino, in una villetta di Traversetolo ()., poi, che il seppellimento del secondo bambino (il 7 agosto 2024) venga qualificato come soppressione di cadavere, reato piu' grave del semplice occultamento di cadavere contestato dal gip, perche' implica l'obiettivo, da parte di chi commette il reato, di non far ritrovare mai la salma.