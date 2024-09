La partenza disastrosa poi un recupero da urlo | Luna Rossa acciuffa Ineos ora è 3-3

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)Prada Pirelli nella seconda regata odierna, la sesta della finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti a Barcellona, dopo aver perso il quinto round, si è riscattata, ha battutoBritannia e ha riportato la serie in parità. Adesso gli italiani e gli inglesi sono sul 3-3. L'AC75 con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, dopo unapraticamente pari, ha fatto un buon primo lato (degli otto totali dei match race odierni) ed è passata avanti al primo gate con 4" di vantaggio. Il distacco è poi aumentato nel secondo e nel terzo lato della sfida. Così, timonata al solito dal duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall'australiano Jimmy Spithill, ha potuto controllare e marcare per il resto della regata la barca inglese, con team principal Ben Ainslie, fino a tagliare il traguardo per prima.