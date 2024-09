La dirigenza biancorossa tra fiducia e duro lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Riconfermarsi è la sfida più difficile. Ne è consapevole la nuovadell’Estra Pistoia Basket che ha dato il via a una nuova era, a tinte statunitensi: le quote di maggioranza del club sono state infatti rilevate da una cordata di investitori americani dell’East Coast Sport Group Italia, guidata da Ronald Rowan, nominato come nuovo presidente della società. Massimo Capecchi ricopre il ruolo di vice mentre i ruoli di direttore generale e direttore sportivo sono stati affidati rispettivamente a Ettore Saracca e Marco Sambugaro. Nel Consiglio di Amministrazione biancorosso anche Dario Baldassari, nominato terzo consigliere e già presente nel vecchio CdA. Giulio Pacini è il direttore commerciale, con l’area marketing affidata ad Andrea Agazzani. Saverio Melegari dirigerà e curerà la parte relativa alla comunicazione e all’ufficio stampa.