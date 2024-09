La Commissione Europea risponde ai docenti precari italiani | Nessuna competenza per imporre assunzioni è compito del governo nazionale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 30 settembre 2024) La questione delato è sempre al centro dell'agenda politica. C'è chi si mette in proprio e scrive direttamente alla. Così come segnala la stampa locale, questo è quello che ha fatto un docente, Alessio Giaccone, idoneo al concorso 2020, che ha interpellato direttamente l'Europa per chiarire le incertezze legate alle nuove procedure concorsuali previste dal PNRR. L'articolo Laai: “per, èdel” .